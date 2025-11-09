Napoli, il ds Manna: “Vogliamo dare fastidio. Conte è un vincente, sposta gli equilibri”

Le parole di Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, prima del match di Serie A contro il Bologna

Il Napoli affronta una partita importante contro il Bologna al Dall’Ara. Gli azzurri vengono dal pareggio per 0-0 con il Como e vogliono allungare sul Milan dopo il pareggio dei rossoneri con il Parma.

Nel pre partita, Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN. Il direttore sportivo del Napoli ha commentato le recenti parole di Antonio Conte e del rendimento della squadra in questo avvio di stagione.

Il ds ha dichiarato: “Vogliamo continuare a dare fastidio. Conte spaventa gli avversari, è un vincente. Stiamo lavorando bene”.

Ecco le dichiarazioni complete di Manna.

Il ds del Napoli ha esordito dicendo: “Vogliamo dare fastidio. Diamo fastidio anche mediaticamente perchè abbiamo Antonio Conte in panchina che è un vincente. Quando lui arriva in una realtà come la nostra spaventa gli altri. Spero di non averlo mai come avversario perchè è un allenatore che sposta gli equilibri“.

Manna ha poi concluso parlando dei singoli: “Neres ha giocato spesso, anche Lang sta trovando continuità. Bisogna lavorare bene in settimana, Elmas è duttile, può giocare a centrocampo e in attacco. Si è guadagnato il posto con le belle prestazioni, Conte fa giocare chi risponde sul campo“.