Bologna, Ndoye di tacco trova l’1-1 al Dall’Ara: la magia dell’olandese

Il gol dell’olandese al 63′ minuto

Al grande gol del primo tempo firmato Zambo Anguissa, risponde con una rete capolavoro il Bologna. Al 63′ infatti, la squadra di Vincenzo Italiano trova l’1-1 grazie alla grande giocata di Dan Ndoye.

Sulla palla in profondità di Juan Miranda, Jens Odgaard esegue il giusto movimento sulla fascia e serve in mezzo l’esterno olandese che, con un tacco che si trasforma in “pallonetto”, supera Scuffet e trova il pareggio al Dall’Ara.