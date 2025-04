Le formazioni ufficiali del posticipo di lunedì sera della 31esima giornata di Serie A tra Bologna e Napoli.

Bologna e Napoli si sfidano nella 31esima giornata di Serie A con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di ottenere 3 punti.

I rossoblù vogliono consolidare la loro posizione in UEFA Champions League dando seguito a un ottimo momento. Il Napoli, invece, vuole accorciare la distanza con l’Inter sfruttando il mezzo passo falso dei nerazzurri a Parma.

Subito un colpo di scena per gli azzurri: non ce la fa Meret, inizialmente schierato titolare ma che non stava bene già dal pomeriggio, al suo posto giocherà Scuffet. Fuori anche Buongiorno per un lieve problema muscolare. Cambio dell’ultimo secondo anche per il Bologna, dove partirà Aebisher al posto di Ferguson dal primo minuto, come inizialmente annunciato.

Di seguito, le formazioni ufficiali del posticipo di Serie A.

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebisher; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian.

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato)

A disposizione: Meret, Turi, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Dove vederla in tv

La sfida tra Bologna e Napoli, valida per la 31esima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 20:45.

Il match sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.