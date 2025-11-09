Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali
Si gioca al Dall’Ara di Bologna la grande sfida della domenica pomeriggio di Serie A. Bologna e Napoli si affrontano in uno scontro diretto d’alta classifica.
I rossoblù sono reduci dal pareggio in Europa League contro il Brann, in cui è tornato Vincenzo Italiano in panchina. Con una vittoria andrebbero a -1 dagli azzurri, avvicinandosi alle posizioni di vertice della classifica.
Dall’altra parte, la squadra di Conte deve approfittare del pareggio del Milan a Parma, che le consentirebbe, in caso di vittoria, di andare alla sosta al primo posto in solitaria.
Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Rowe; Odgaard, Ferguson, Orsolini; Dallinga; Allenatore: Vincenzo Italiano
NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić; Gutierrez, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Elmas, Højlund; Allenatore: Antonio Conte
Dove vedere Bologna-Napoli in tv e streaming
La partita dell’undicesima giornata di campionato si giocherà oggi, domenica 9 novembre. con calcio d’inizio alle 15:00.
Sarà possibile vederla in diretta esclusiva su DAZN, oltre che sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.