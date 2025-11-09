Bologna, il ds Di Vaio: “Siamo felici dei risultati. Dallinga è cresciuto molto”

Prima della partita di Serie A contro il Napoli, il ds del Bologna Di Vaio ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni

Il Bologna ospita il Napoli in una gara molto importante per l’undicesima giornata di Serie A.

Il direttore rossoblù Marco Di Vaio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN alla vigilia del match.

Il dirigente del Bologna ha commentato diversi temi, tra cui la lotta per le zone alte della classifica e i gol di Dallinga.

Di seguito le sue parole nel pre partita.

Bologna, Di Vaio: “Abbiamo ridato lustro al club”

Di Vaio ha esordito dicendo: “Stiamo facendo qualcosa di importante e siamo felici. A Bologna c’è tanta passione ed è pesante indossare questa maglia. Abbiamo ridato lustro al club e ciò ci rende molto orgogliosi“.

Il ds ha proseguito così: “Lottiamo contro le big del campionato che quest’anno hanno lavorato bene. Sarà un campionato complicato, siamo in alto, sarà difficile rimanere dove siamo ora ma andiamo avanti anche grazie alla mentalità che ha infuso l’allenatore“.

Di Vaio: “Dallinga sta crescendo molto”

Di Vaio ha concluso commentando le prestazioni e la cresciuta di Dallinga: “È cresciuto molto, anche all’interno dello sviluppo della squadra. Gli manca la fortuna di fare gol consecutivi, so quanto sia importante fare gol anche brutti per aiutare la squadra. Gli servono più gol per avere maggiore fiducia per aiutare sé stesso e la squadra“.