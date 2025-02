Si gioca il recupero di Bologna-Milan: com’era finita l’ultima volta

Il recupero della nona giornata tra Bologna e Milan: ecco com’era andato l’ultimo recupero di campionato tra questi due club.

Il Bologna si prepara a ospitare il Milan per il recupero della nona giornata di campionato, in programma giovedì 27 febbraio alle ore 20:45.

I padroni di casa arrivano alla sfida dalla sconfitta contro il Parma del neoarrivato Cristian Chivu. I tre punti sarebbero fondamentali per salire momentaneamente al sesto posto, ora occupato dalla Fiorentina.

Momento delicato anche per il Milan di Sérgio Conceição. I rossoneri cercano il riscatto dopo la sconfitta con il Torino di Paolo Vanoli e l’eliminazione dai playoff di Champions League con il Feyenoord.

Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Una situazione simile si era presentata anche nell’ultimo recupero di Serie A tra Bologna e Milan nel febbraio 2017. Vi ricordate com’era finita? Andiamo a vederlo insieme.

L’impresa dei rossoneri nell’ultimo recupero di Bologna-Milan

Facciamo un salto tra i ricordi del passato. L’ultima volta che si è giocato un recupero di campionato tra Bologna e Milan era il 2017, precisamente l’8 febbraio. Il match era stato rinviato a causa della finale di Supercoppa italiana che poi i rossoneri vinsero contro la Juventus. In quei 90 minuti è successo di tutto.

Durante il primo tempo il Milan rimane in 10 in campo data l’espulsione di Paletta, alla quale poi si aggiunge nella seconda frazione di gioco il rosso di Kucka. Rossoneri in nove e ancora più di mezz’ora da giocare. A un passo dalla fine (90′) però la giocata vincente di Deulofeu porta alla rete di Pasalic che vale i tre punti.