Bologna-Milan, le formazioni ufficiali del recupero della 9ª giornata

Le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Conceicao per la sfida tra Bologna e Milan, valida per il recupero dalla 9ª giornata di Serie A.

Terminati gli impegni di Coppa Italia il calcio italiano continua con il recupero della 9ª giornata di Serie A.

Questa sera, infatti, il Bologna ospiterà al Dall’Ara il Milan, match che sarebbe dovuto essere giocato lo scorso ottobre ma rimandato a seguito delle forti precipitazioni.

I padroni di casa sono reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta tra tutte le competizioni. Il percorso dei rossoblù è stato fin qui positivo e vincendo a squadra di Italiano sarebbe sesta in classifica a -3 dalla Lazio e -5 dalla Juventus.

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per i rossoneri, che stanno vivendo un momento delicato della stagione. La squadra di Concecicao è stata infatti eliminata dalla Champions League e ha poi perso 2-1 contro il Torino. Due risultati negativi che il Milan vorrà subito lasciarsi alle spalle.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; NDoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Dove vedere Bologna-Milan in tv e in streaming

Il match tra Bologna e Milan andrà in scena giovedì 27 febbraio alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

L’incontro sarà visibile in tv e in streaming in esclusiva sull’app di Dazn.