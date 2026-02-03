Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, partita valida per la 23esima giornata di Serie A

La 23esima giornata di Serie A si è aperta venerdì 30 gennaio e si chiude oggi, martedì 3 febbraio. Cinque giorni di calcio: da Lazio-Genoa a Bologna-Milan, gara che chiude il turno.

La partita tra la formazione di Vincenzo Italiano e quella di Massimiliano Allegri si disputerà allo Stadio Dall’Ara a partire dalle 20:45.

I rossoblù sono reduci da due sconfitte consecutive, maturate contro la Fiorentina e il Genoa. I rossoneri sono invece in un trend positivo che dura da 21 partite di campionato.

In attesa del fischio d’inizio di Manganiello, leggiamo le formazioni ufficiali di Bologna e Milan.

Bologna-Milan, le scelte ufficiali di Italiano e Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus Cheek; Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita del Dall’Ara, si giocherà oggi, martedì 3 febbraio, con calcio d’inizio alle 20:45.

La gara, valida per la 23esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky Sport per gli abbonati all’offerta “Zona DAZN”.