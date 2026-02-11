Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio
Bologna e Lazio si affrontano ai quarti di finale di Coppa Italia: le formazioni ufficiali
L’ultimo quarto di finale in ordine di tempo è quello dello Stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Lazio, che comincerà alle ore 21:00 di mercoledì 12 febbraio.
I rossoblù si sono qualificati ai quarti grazie al 2-1 contro il Parma, firmato Rowe e castro.
La formazione di Maurizio Sarri, invece, agli ottavi di finale ha affrontato e battuto il Milan: decisivo il gol del capitano Zaccagni.
In attesa del fischio d’inizio di Daniele Chiffi, analizziamo le formazioni ufficiali delle due squadre.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Bernardeschi, Rowe, Casale, Joao Mario, Sohm, Dallinga, Dominguez.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Noslin, Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek, Cataldi.
Dove vedere la gara in TV e streaming
La gara di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, valevole per i quarti di finale, sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.