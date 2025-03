Colpo Champions del Bologna: Lazio battuta 5-0

Al Bologna lo scontro diretto per il quarto posto

Vittoria prepotente del Bologna, che si porta almeno momentaneamente al quarto posto in campionato.

Lo scontro diretto contro la Lazio lo stravince la squadra di Vincenzo Italiano, con un nettissimo 5-0 che vale un balzo importante in ottica Champions League.

Nel primo tempo apre Odgaard la partita, poi nel secondo è un monologo rossoblù, con i gol di Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian.

Sorpasso degli emiliani sulla Lazio, che vale il quarto posto in attesa di Fiorentina-Juventus. In ogni caso, quello del Bologna è stato un messaggio forte e chiaro alle rivali.

La partita

L’equilibrio in campo dura solo nei primi 45 minuti, mentre nel risultato solo 16. Il secondo gol consecutivo di Odgaard vale l’1-0 dei padroni di casa, che poi non verranno più ripresi. Nel secondo tempo cambia completamente la partita, con una Lazio irriconoscibile. Tra 48′ e 49′ arrivano i gol di Orsolini e Ndoye, mazzata definitiva alla squadra di Baroni.

Sul 3-0 arriva l’unico squillo biancoceleste, un palo di Zaccagni da fuori. Ma è solo un fuoco di paglia. Castro chiude la pratica al 74′, mentre Fabbian si toglie la soddisfazione di arrotondare ulteriormente il risultato all’84’, per il 5-0 finale. Nel finale lo spettacolo è più sugli spalti che in campo, con un Dall’Ara in festa con cori per la sua squadra, che punta sempre più a tornare in Champions League.

Come cambia la classifica per il Bologna

Con questa vittoria cambia il quadro della corsa alla Champions League, che sorride sempre di più al Bologna. In attesa di sapere quanto saranno i posti validi per la qualificazione al massimo torneo continentale, la squadra di Italiano si porta momentaneamente al quarto posto.

A un solo punto c’è la Juventus, che può riprendersi la posizione con una vittoria contro la Fiorentina. Rimane indietro la Lazio, che viene scavalcata proprio dal Bologna e ora a -2 dagli emiliani.