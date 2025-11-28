Bologna, la probabile formazione contro la Cremonese

La probabile formazione del Bologna per il posticipo della tredicesima giornata

Il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese chiuderà la tredicesima giornata di campionato.

Si gioca per obiettivi differenti: il Bologna, quarto con l’Inter a pari punti, cerca punti per rimanere in zona Europa, la Cremonese invece vuole rimanere a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Anche i momenti delle due squadre sono opposti. I grigiorossi, con tre sconfitte consecutive, stanno vivendo il periodo più difficile della loro stagione, almeno dal punto di vista dei risultati.

La squadra di Italiano, invece, arriva lanciata dalla vittoria in Europa League contro il Salisburgo, terza consecutiva tra tutte le competizioni.

La probabile formazione

Il Bologna scenderà in campo col solito 4-2-3-1. Skorupski in porta non è ancora tornato a disposizione e al suo posto giocherà Ravaglia. In difesa sono diverse le opzioni, Heggem e Lucumì sono in vantaggio per formare la coppia centrale, mentre i terzini potrebbero essere Holm e Lykogiannis (favorito su Miranda). A centrocampo con Pobega ci sarà Moro, con Odgaard più avanzato. Orsolini e Dominguez saranno i due esterni offensivi, con Castro che dovrebbe tornare come unica punta.

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

Dove vedere Bologna-Cremonese in tv e streaming

La partita, valida per la tredicesima di Serie A, si giocherà lunedì 1 dicembre al Dall’Ara, con calcio d’inizio alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.