Juventus, Tudor: “Visti i punti così ravvicinati nulla è ancora deciso”

Le parole di Igor Tudor nell’intervista post partita al termine di Bologna-Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

Lo scontro diretto Champions League della domenica sera di Serie A andato in scena al Renato Dall’Ara termina 1-1 tra Bologna e Juventus.

Bianconeri passati in vantaggio nel primo tempo con Thuram, ma i rossoblù hanno ristabilito la parità nella ripresa con Freuler. Al termine del match, l’allenatore dei piemontesi Igor Tudor ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi.

“Si sa come sono loro: squadra costruita da una grande spensieratezza ed entusiasmo che mi ha fatto pensare di preparare la partita in un certo modo. È un buon punto, sono contento. È stata una partita solida in un campo dove hanno sofferto tutti. Bologna meritava di vincere? Ognuno dice la sua, non sono assolutamente d’accordo con Italiano“, ha esordito.

Sulla formazione ha continuato poi: “L’abbiamo preparata in modo diverso. Sappiamo che loro vengono a uomo e quindi abbiamo scelto questa strada. Uno vuole sempre fare il suo calcio ma visto il momento e le nostre problematiche abbiamo fatto delle scelte. Andiamo con fiducia a Roma contro la Lazio e poi abbiamo ancora Udinese e Venezia“.

Le parole di Tudor al termine di Bologna-Juventus

Igor Tudor ha poi continuato: “Scelte sbagliate? Ci sono state diverse occasioni ma i ragazzi hanno dato tutto lo stesso. Anche chi è entrato a partita in corso mi è piaciuto. Via via, si va avanti contenti”.

Infine ha concluso: “Prima di questa ho detto che nessun risultato e decisione e così sarà anche a Roma. Visti i punti così ravvicinati si guarda una partita alla volta, nulla è ancora deciso. Forse quelle partite più facili diventano quelle più difficili. Ogni squadra lotta per qualcosa”.

Juventus, le dichiarazioni di Tudor

In conferenza stampa l’allenatore bianconero ha continuato: “Errore Alberto Costa? Faccio i complimenti ai ragazzi perché il momento non è semplice. Eravamo pochi, i cambi hanno fatto bene tutti e sono contento perché a Bologna non è facile per nessuno. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno e poi a fare un’altra battaglia contro la Lazio a Roma”.

Infine ha concluso: “Trovata la quadra in difesa con Savona nei 3? Sì, sono d’accordo. Savona mi è piaciuto davvero tanto, farà carriera. Sono felice anche dei cambi, penso ad Adzic, Mbangula, Douglas… a lui fa onore entrare in questo modo nonostante le emergenze”.