Bologna-Juve, espulsione in panchina e tensione in campo: cosa è accaduto

Tensione al Dall’Ara alla metà del primo tempo. L’espulsione sulla panchina del Bologna

Attimi di tensione al Dall’Ara di Bologna dove, con la squadra di Vincenzo Italiano in svantaggio per 1-0 (gol di K.Thuram al 9′), un componente della panchina dei rossoblù è stato espulso dall’arbitro Doveri. Motivo della discussione in campo un presunto calcio di rigore in favore del Bologna per un contrasto in area tra Freuler e Mckennie, regolare secondo l’arbitro.