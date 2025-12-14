Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti per la sfida tra Bologna e Juventus.
La domenica della 15esima giornata della Serie A si chiude con la sfida tra Bologna e Juventus. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45 allo stadio Dall’Ara.
I padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria in Europa League contro il Celta Vigo. Con i tre punti i rossoblù si trovano quindi in tredicesima posizione in classifica.
Gli ospiti si presentano a Bologna dopo la vittoria casalinga contro il Pafos in Champions League grazie alle reti di McKennie e David.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Bernardeschi, Castro, De Silvestri, Dominguez, Fabbian, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Markovic, Odgaard, Pessina, Rowe, Sulemana.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
A disposizione: Adzic, Bremer, Cabal, Joao Mario, Kostic, Miretti, Openda, Perin, Rouhi, Rugani, Scaglia, Zhegrova
Dove vedere la partita in tv e streaming
La partita tra Bologna e Juventus, in programma domenica 14 dicembre alle 20:45, si giocherà allo stadio Dall’Ara. Il match potrà essere seguito in diretta tv su DAZN.
Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.