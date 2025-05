Un duello ad alta intensità tra Bologna e Juventus, sorridono le romane

Prima Khéphren Thuram con un gol alla sua maniera, di strapotere fisico. Poi la risposta di rabbia targata Remo Freuler e tutto che rimane invariato per la lotta alla Champions League, letteralmente appesa a un filo a maggior ragione dopo il pareggio per 1-1 del “Dall’Ara” tra Bologna e Juventus e le vittorie di Lazio e Roma arrivate in questo turno (contro Fiorentina ed Empoli).

Dopo il duello di Bologna infatti, ben tre squadre – Juventus, Roma e Lazio – si ritrovano al momento al quarto posto con 63 punti. Staccato di appena un punto il Bologna di Vincenzo Italiano che, nel finale di gara contro i bianconeri, ha cercato a più riprese (senza riuscirci) il colpo da tre punti.

Bologna-Juventus, 1-1 e sorridono le romane

Una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre quella tra Bologna e Juventus, iniziata nel migliore dei modi dalla squadra di Igor Tudor, subito aggressiva, concentrata e in vantaggio già al 9′ grazie alla giocata del solito Khéphren Thuram.

I bianconeri sfiorano un paio di volte anche il doppio vantaggio con Nico Gonzalez, ma il Bologna “tiene duro” e finisce il primo tempo sotto di una rete. Nella ripresa, la squadra di Vincenzo Italiano subisce ancora gli affondi di Cambiaso, Nico Gonzalez e Kolo Mouani, ma torna a pressare con forza dalle parti di Di Gregorio trovando il pareggio di rabbia con Remo Freuler. Nel finale, il Bologna sembra avere le energie per poter vincere la gara, ma il risultato – anche dopo una clamorosa occasione fallita da Alberto Costa al minuto 80 – resta sull’1-1, complicando ulteriormente una “folle” corsa alla prossima Champions League.

La folle corsa Champions

Una vera e propria bagarre quella per la corsa all’ultimo posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League che, durante il primo tempo di Bologna-Juventus, sembrava poter già indirizzarsi in discesa per la squadra di Igor Tudor, concentrata e aggressiva al “Dall’Ara” e rapidamente sull’1-0 grazie alla giocata del francese. Il gol di Remo Freuler però, ha pareggiato i conti influendo pesantemente sulla corsa alla Champions League, oggi più complessa che mai.

Dopo il pareggio del “Dall’Ara” infatti, non cambia nulla tra Bologna e Juventus, ancora divise da un solo punto in favore dei bianconeri (62 contro 63). Sorridono però le romane che, con le vittorie contro Fiorentina ed Empoli rimediate durante il turno dello scontro diretto di Bologna, fanno un deciso passo in avanti agganciando proprio la Juventus di Igor Tudor a 63. La prossima settimana, tanto per cambiare, uno scontro diretto che potrebbe decisamente influire sulla lotta Champions: Lazio-Juventus. Il Bologna sfiderà invece il Milan, mentre la Roma giocherà sul campo dell‘Atalanta, salda al terzo posto dopo il successo contro il Monza.