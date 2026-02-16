Arriva un rinnovo in casa Bologna. Jens Odgaard ha esteso il suo contratto con i rossoblù fino al 2029

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Jens Odgaard. Il trequartista ha esteso il suo contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2029. Arrivato al “Dall’Ara” nell’estate del 2024, il danese è diventato un giocatore importante per la formazione emiliana.

Finora, Odgaard ha raccolto 78 presenze, 14 gol e 7 assist con la maglia del Bologna. In questa stagione, il trequartista è sceso in campo 19 volte, mettendo a segno 4 reti.

Il rinnovo di Odgaard si inserisce in un ampio lavoro portato avanti dalla dirigenza rossoblù. Come sottolineato dal Responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, il club è al lavoro per le estensioni contrattuali anche di Orsolini, Lucumi e Freuler.

Vincenzo Italiano ha puntato forte sul trequartista danese. Sotto la gestione dell’allenatore ex Fiorentina, Odgaard ha ottenuto 68 gettoni, mettendo a segno 12 reti.

Il comunicato del Bologna

Di seguito il comunicato del club

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva“.