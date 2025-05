Bologna, ufficiale: Vincenzo Italiano rinnova fino al 2027

Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con il Bologna. L’allenatore rossoblù ha esteso l’accordo fino al 2027

Ora è ufficiale. Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con il Bologna. L’ex Fiorentina ha esteso la sua permanenza al Dall’Ara fino al 30 giugno 2027.

Come vi abbiamo raccontato, i rossoblù e l’entourage dell’allenatore si sono incontrati più volte per trovare l’intesa definitiva per la permanenza di Italiano a Bologna.

Dopo la bella stagione rossoblù, arricchita dalla vittoria della Coppa Italia, l’allenatore aveva deciso di dare priorità al club emiliano. Sull’ex Spezia, infatti, c’era l’interesse del Milan.

Alla fine, Vincenzo Italiano ha deciso di rimanere a Bologna e ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2027.

Bologna-Italiano, il comunicato ufficiale sul rinnovo

Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna sul rinnovo di Italiano: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027.

“Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano – dichiara l’ad Claudio Fenucci – . Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.

Vincenzo Italiano ha aggiunto: “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!” .4

L’interesse del Milan, la permanenza a Bologna

Vincenzo Italiano è uno dei migliori allenatori della Serie A. In questa stagione, Italiano si è consacrato in panchina vincendo la Coppa Italia con il Bologna. Il successo nella finale di Roma dello scorso 14 maggio contro il Milan ha attirato l’attenzione proprio dei rossoneri, che hanno seguito con attenzione gli esiti dei confronti tra il club emiliano e l’entourage dell’allenatore.

Alla fine Italiano ha deciso di rimanere a Bologna e il Milan ha virato su Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno aumentato l’offerta all’ex Juventus con la speranza di chiudere l’accordo nelle prossime ore.