Bologna, Italiano ha ricevuto il premio “Nettuno d’Oro” dal sindaco della città

Vincenzo Italiano con il riconoscimento “Nettuno d’Oro”

Vincenzo Italiano ha ricevuto il riconoscimento del “Nettuno d’Oro” da parte del sindaco della città di Bologna

Una stagione da incorniciare per il Bologna, che non solo è riuscito a riconfermare quanto di buono fatto lo scorso anno ma si è anche superato, trionfando in Coppa Italia 51 anni dopo l’ultima volta.

Un ottimo lavoro da parte di Vincenzo Italiano, il quale è riuscito a fare benissimo nonostante la pesantissima eredità lasciata da Thiago Motta. E proprio come il predecessore ha ottenuto il premio “Nettuno d’Oro” dall’amministrazione comunale.

Si tratta di un riconoscimento che viene attribuito ogni anno a coloro i quali riescono a portare in alto il nome della città, così come ha fatto lo stesso allenatore dei rossoblù nel corso di questi mesi grazie agli ottimi risultati ottenuti.

Questa mattina a Casteldebole si sono presentati il sindaco della città, Matteo Lepore, e l’assessore allo sport Roberta Li Calzi, che lo hanno premiato.

Italiano, Bologna (imago)

Le parole di Italiano

Dopo aver ricevuto il premio Vincenzo Italiano ha anche rilasciato delle dichiarazioni, affermando: “Ringrazio il sindaco, ringrazio tutti i consiglieri, per me è un onore ricevere questo premio. Basta vedere i miei predecessori, cantanti, poeti, premi nobel.

Ringrazio tutti gli artefici di questa grande stagione che è stata suggellata con la conquista della Coppa Italia, dal presidente allo staff. Siamo riusciti a portare un intero popolo a Roma, ho visto gente sconosciuta tra di loro abbracciarsi, dare questa gioia alla gente è motivo d’orgoglio. Da quando sono arrivato, mi sono trovato benissimo. È stato un anno in crescendo con qualche difficoltà iniziale ma poi siamo migliorati e abbiamo fatto la storia. Sono convinto che domani ci sarà tutta Bologna a festeggiare“.