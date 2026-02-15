Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione del suo Bologna dopo la sfida contro il Torino. Ecco le parole dell’allenatore

Il Bologna vince contro il Torino. Allo stadio Olimpico “Grande Torino”, il match tra i rossoblù e i granata è terminato 1-2, con le reti segnate da Moro, Vlašić e Castro.

Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione del suo Bologna. L’allenatore ha esordito ai microfoni di Dazn dicendo: “È stata una vittoria troppo importante dopo un periodo non bello. Oggi è stato importantissimo aggiungere dei punti alla nostra classifica. Il gruppo è unitissimo, lavoriamo forte”.

Italiano ha proseguito: “Ho sempre detto ai ragazzi di tenere duro, in tante partite non meritavamo la sconfitta. Sohm ha fatto una grandissima partita, Rowe se inizia a essere più lucido negli ultimi metri può cambiare le sorti della partita. Gran gol anche di Castro, mi è piaciuto. Oggi siamo riusciti a rialzarci“.

L’allenatore rossoblù ha aggiunto: “Dopo la sconfitta contro l’Inter ci sono stati 45 giorni nei quali abbiamo abbandonato il nostro cammino. Avevamo mantenuto dei ritmi incredibili, toccando anche la prima posizione. Adesso abbiamo la possibilità di riprenderci in campionato e in Europa. In casa nostra l’anno scorso eravamo implacabili. Questa vittoria ci farà ripartire con un altro spirito”.

Le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha proseguito ai microfoni di Sky Sport: “Il centravanti ogni tanto può lavorare negli ultimi 16 metri e incidere. Questa è stata un’intuizione grandiosa di Castro. Grazie a questo gol vinciamo questa partita importantissima dopo un periodo non bello. Portiamo a casa 3 punti importanti”.

L’allenatore del Bologna ha proseguito parlando dei singoli: “Rowe ha grandi capacità nell’1 contro 1, poteva anche segnare nel primo tempo. Se dovesse iniziare ad avere un po’ più di freddezza negli ultimi metri potrebbe diventare un calciatore di grande livello. Bernardeschi sta crescendo, nel momento in cui stava trovando la forma ha avuto il problema alla spalla, quando ritroverà la brillantezza riuscirà a fare meglio. Per una squadra come noi che gioca con gli esterni offensivi è fondamentale”.

Ha poi concluso così: “Noi sono 1 mese e 15 giorni nei quali abbiamo smarrito la capacità di andare in gol e fermare gli avversari. Per guarire servono altri 3-4 risultati importanti. Prima di dire che siamo venuti fuori servirà continuità di prestazione e di risultato, solo lì potremmo dire di esserne fuori. Secondo me sono stagioni così, che svoltano in maniera negativa, abbiamo incontrato squadre in grande condizione, ci sono state un insieme di situazioni negative tutte insieme. Abbiamo ancora il tempo per risalire e riprenderci. Abbiamo gente che può esprimere molto di più di quanto fatto vedere stasera”.