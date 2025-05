Le parole di Vincenzo Italiano dopo l’ultima giornata di campionato del suo Bologna contro il Genoa

La stagione per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi termina con una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Genoa di Patrick Vieira.

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Bologna sembra aver staccato la spina: 3 sconfitte nelle ultime 3 giornate contro contro Milan, Fiorentina e quella odierna contro il Genoa.

Un’annata che però non può che definirsi positiva dopo la vittoria di un trofeo che mancava da ben 51 anni. Inoltre, il Bologna giocherà le competizioni europee per la seconda stagione consecutiva.

Italiano, nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole.

Le parole di Vincenzo Italiano

L’allenatore ha iniziato analizzando la sconfitta e facendo un bilancio della stagione: “Oggi abbiamo continuato sulla scia della partita di Firenze, abbiamo staccato la spina. Non volevamo fare quella figura nel primo tempo ma ci può stare anche non avere la massima attenzione in una partita così. Quest’anno abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era vincere la Coppa Italia.

Per poi continuare sul suo obiettivo personale: “La Champions era difficile. Ci siamo concentrati sul trofeo e siamo riusciti a portarlo a casa. L’unico mio pensiero era quello di fermare quell’emorragia di finali perse. La finale contro il Milan me la sono goduta, ho gioito e mi sono emozionato.” Per poi concludere sul futuro: “Qui sto bene mi amano ho visto la felicità di questa gente. Ci vedremo lunedì prossimo con la società, è il gioco delle parti.”