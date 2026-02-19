Bologna, Italiano: “Importante vincere oggi. Campionato? In casa sembra di avere una maledizione”

Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione del suo Bologna dopo la sfida contro il Brann. Ecco le parole dell’allenatore.

Il Bologna si aggiudica il match d’andata contro il Brann. A Italiano basta il gol di Castro all’inizio della partita per indirizzare il risultato sullo 0-1 e portare a casa un pezzo di qualificazione.

Al termine del match, l’allenatore rossoblù ha commentato così ai microfoni di Sky Sport, la prestazione della sua squadra: “Ci siamo adeguati perché sapevamo di trovare un terreno un po’ così. Siamo riusciti a vincerla e portarla a casa e adesso abbiamo un vantaggio di un gol. Era importante vincere oggi, i ragazzi hanno dimostrato una grande unione. Abbiamo perso tanto terreno in campionato, e adesso quello dovrà essere il nostro obiettivo.”.

Bologna che con questa vittoria, conferma l’ottima prova messa in campo la scorsa domenica contro il Torino. I rossoblù adesso, proveranno a tornare al successo anche davanti al proprio pubblico. Le parole di Italiano: “Permettetemi una battuta: speriamo adesso di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione quando giochiamo in casa“.

Le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha poi proseguito così, parlando di Castro, l’uomo del gol che ha sbloccato e deciso la gara in Norvegia: “È un piacere avere ragazzi come lui, ovunque si trovi chiacchiera sempre di calcio. Ha iniziato a far gol con continuità e speriamo continui così. Ha un’educazione incredibile, è un uomo squadra. Si sacrifica tanto durante la partita, e oggi ha fatto un gran gol.

Ha poi concluso: “Abbiamo ridato un po’ di entusiasmo al gruppo dopo queste due vittorie consecutive. Giocare ogni tre giorni non è sempre facile, perché bisogna saper archiviare velocemente anche le sconfitte. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa“.