L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano (Imago)

Dopo l’incontro di oggi l’allenatore ex Fiorentina va verso la permanenza in rossoblù

Nuovi aggiornamenti in merito a Vincenzo Italiano e al suo futuro. Dopo l’incontro di oggi – mercoledì 21 maggio – con la società, la tendenza dell’allenatore rossoblù è quella di rimanere, o comunque di dare priorità assoluta al Bologna e alla trattativa di rinnovo proposta.

Al di là dell’interesse concreto del Milan Italiano vorrebbe continuare con gli emiliani in segno di riconoscenza per quanto ricevuto nel corso di quest’anno, dunque solo in caso di mancato accordo su programmi tecnici e intese economiche aprirà a una sua partenza, in particolar modo in direzione Milano.

L’incontro di oggi ha rappresentato un primo approccio tra le parti, ma ovviamente ne seguiranno altri nei prossimi giorni che porteranno a una decisione definitiva.

La storia tra Italiano e il Bologna, quindi, potrebbe arricchirsi con un nuovo capitolo.

Bologna, Vincenzo Italiano (imago)

Le ultime

Il Milan, come detto, segue molto da vicino la situazione di Vincenzo Italiano. I rossoneri sono infatti alla ricerca dell’allenatore, e quello del Bologna è tra i primi nella lista di Igli Tare, prossimo a diventare il nuovo ds del club.

Gli altri nomi sono quelli di due ex Juventus: Massimiliano Allegri e Thiago Motta. Da escludere invece Sarri visto il rapporto avuto ai tempi della Lazio.