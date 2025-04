Bologna, Italiano: “Buona reazione nel secondo tempo. Con la Juve sarà uno spareggio”

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna (Imago)

L’allenatore rossoblù ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Udinese

Un mezzo passo falso per il Bologna, che dopo il grande successo contro l’Inter ha sbattuto contro il muro dell’Udinese.

I rossoblù non hanno approfittato del pareggio dell’Atalanta e sono stati nuovamente scavalcati dalla Juventus a poco meno di una settimana dallo scontro diretto del Dall’Ara.

Tanto rammarico ovviamente per Vincenzo Italiano, oggi squalificato, che ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita.

Di seguito le sue parole.

Bologna, le parole di Italiano

Prima di tutto, l’allenatore ha dichiarato: “Nel primo tempo l’Udinese è partito forte, ce lo aspettavamo dopo le loro 5 sconfitte. Il nostro primo tempo è stato sottotono, nel secondo abbiamo creato le palle per vincere la partita ma non abbiamo trovato il guizzo giusto. Mi è piaciuta la reazione, abbiamo avuto personalità. Otteniamo un punto, siamo appaiati in classifica e sappiamo che chi sbaglierà meno otterrà qualcosa di importante“.

Italiano ha proseguito dicendo: “La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. Rimaniamo agganciati, nelle ultime 4 partite dovremo tirare fuori tutta la nostra qualità, servirà massima concentrazione nello spareggio con la Juve.”

Italiano, allenatore Bologna (IMAGO)

Italiano: “La squalifica? Una sofferenza, mai più”

Italiano ha risposto alle domande riguardanti la prossima finale di Coppa Italia che vedrà impegnato il suo Bologna contro il Milan: “Ci giochiamo tanto in campionato, non possiamo staccare la spina. Vogliamo arrivare bene alla finale di Coppa Italia con l’autostima alta e consapevolezza“.

Sull’assenza per squalifica: “Mai più, una sofferenza terribile vedere la partita da là sopra. Starò più attento in futuro, non mi piace stare fuori. I ragazzi e lo staff sono stati bravi“.