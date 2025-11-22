Le parole di Vincenzo Italiano al termine della sfida di Serie A tra Udinese e il suo Bologna.

La sfida tra Udinese e Bologna ha aperto la dodicesima giornata di Serie A dopo la sosta Nazionali. Il match è terminato 0-3 grazie alla doppietta di Pobega e alla rete nel recupero di Bernardeschi.

Al termine della sfida ha parlato Vincenzo Italiano, tornato in panchina dopo il lungo ricovero a causa di una polmonite.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po’ la strada. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci“. ha esordito così l’allenatore.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore rossoblù.

Bologna, le parole di Italiano

Italiano ha continuato: “Faccio parte del Bologna, devo portare spirito, fiducia, entusiasmo, ci stiamo riuscendo, poi in campo vanno i ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare senza disperdere il grande entusiasmo che c’è in città“.

Poi si è soffermato su Pobega, autore di una doppietta: “Pobega ha più di qualche gol in arsenale, sa inserirsi, sa calciare, avrà ricordato la partita con la Lazio dove ci ha fatto arrabbiare un po’ tutti, ha energia anche per sradicare palla agli avversari. Quella volta ha calcolato male i tempi del gesto tecnico ma serve per crescere, può crescere anche lui“.

Bologna, Italiano: “Ci godiamo il momento”

L’allenatore rossoblù ha proseguito: “Della lista UEFA ne dobbiamo ancora parlare, alcune scelte di oggi le abbiamo prese in funzione anche di giovedì“.

Infine ha concluso: “Ci godiamo il momento, stiamo rispondendo presente e stiamo lavorando per prepararci in Europa League, mi auguro si riempi il Dall’Ara“.