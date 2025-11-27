Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, Italiano: “Bernardeschi sta bene, ha voglia di essere importante”

Redazione 27 Novembre 2025
L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano (Imago)
L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano (Imago)

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Salisburgo

Un momento magico per il Bologna, che non perde da due mesi e ha anche vinto le ultime due partite di campionato. I rossoblù devono però rincorrere in Europa League, dove in League Phase hanno iniziato con 5 punti in 4 partite. Gli emiliani ospitano oggi il Salisburgo per prendersi le posizioni alte della classifica, oltre che per dare continuità al buon momento di forma recente. A pochi minuti dal match, l’allenatore del club Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore rossoblù ha esordito parlando delle rotazioni nelle formazioni: “Il lavoro più difficile per un allenatore è di trasferire il proprio pensiero a tutti, anche se è obbligato a farlo recepire a tutti. Chiaramente nell’arco di una stagione ci sono tanti allenamenti e tante partite: c’è chi merita qualche minuto in più, qualche maglia da titolare in più. Però con tutte queste partite si fa fatica a recuperare al 100%, il rischio di infortuni è elevatissimo. Non si riesce mai a capire, queste rotazioni se continuano a pagare cerchiamo di continuare a farle. Quando un ingranaggio inizierà a incepparsi, dovremo trovare una soluzione: come le trovi in campo devi trovarle anche nella gestione“.

Per la sfida contro il Salisburgo, la scelta sugli esterni è ricaduta su Orsolini e Bernardeschi: “L’anno scorso avevamo utilizzato spesso Ndoye sul piede forte, per la sua velocità: Bernardeschi lo ha fatto spesso alla Juve e negli anni in Canada, è bravo a lavorare anche sul binario. Sta bene, vediamo se riesce a sfruttare l’entusiasmo e la grande gioia del gol di Udine. Sono convinto di sì, ha voglia di essere importante, anche in una mattonella diversa da quella dove ha giocato ultimamente“.

L’intervista a Vincenzo Italiano si è conclusa con un commento sull’avversario: “Il Salisburgo è una squadra giovane, ha entusiasmo, sono primi in classifica nel loro campionato. Abbiamo cercato di vedere qualche punto debole e cercare di sfruttare questa grande densità nella loro metà campo. Dobbiamo essere veloci a ribaltare l’azione e trovare gli esterni velocemente. Dobbiamo cercare di non farli prendere entusiasmo, e cercare di sfruttare la consapevolezza che abbiamo”.