Bologna, Italiano: “Siamo pronti. Bisogna aggiungere qualità e punti in classifica”

Le parole di Italiano a pochi minuti dalla sfida tra Bologna e Friburgo, valida per la 2ª giornata della League Phase di Europa League

Partenza a rilento per il Bologna, che nelle prime 6 gare stagionali ha vinto solamente due volte. I rossoblù hanno evidenziato qualche difficoltà sia nel percorso in campionato, dove hanno raccolto fin qui 7 punti, che nella prima gara europea, persa contro l’Aston Villa.

L’obiettivo è chiaro ed è invertire la rotta già a partire da oggi, nella sfida interna contro il Friburgo. Ne ha parlato anche Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida.

Italiano ha innanzitutto dichiarato: “Dobbiamo cercare di continuare a proporre, soprattutto qui in casa, quelle prestazioni che in queste competizioni non devono mancare. Bisogna aggiungere anche qualità e punti a questa classifica, perché è importante farne”.

L’allenatore rossoblù ha motivato le scelte di formazione, affermando: “Siamo praticamente pronti per cercare di metterli in difficoltà all’inizio, per poi cercare di portare a termine questa strategia con forze fresche. Odgaard e Castro sono in grande crescita, mi auguro che Orsolini possa innalzare le qualità delle prestazioni. Abbiamo ampie frecce per cercare di portare al termine questa partita”.

Italiano, per concludere, ha anche spiegato quali sono le strategie tattiche che possono aiutare la propria squadra a mettere in difficoltà gli avversari: “Se si è bravi a ribaltare la loro linea difensiva a 4 possiamo sfruttare l’1 contro 1 dei nostri esterni per poi arrivare da dietro con gli esterni bassi. Abbiamo passo per arrivare da dietro e metterli in difficoltà”.