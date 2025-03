Bologna, Italiano: “Bella classifica, ma è ancora molto lunga”

L’intervista post partita dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano al termine della sfida contro il Verona: le sue parole

Si è conclusa Verona–Bologna, gara valida per la 28esima giornata di Serie A, con la terza vittoria consecutiva dei rossoblù, a -2 dal quarto posto in attesa della gara tra Juventus e Atalanta.

Il verdetto del Bentegodi recita 1-2, con le reti di Odgaard e Cambiaghi, prima di quella di Mosquera che è servita solo per accorciare le distanze.

Al termine dei 90 minuti, l’allenatore degli emiliani Vincenzo Italiano ha ripercorso la prestazione dei suoi nella consueta intervista post partita.

Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Bologna, le parole di Italiano dopo il Verona

L’allenatore del Bologna ha iniziato così la sua intervista: “Noi avevamo la necessità di dare qualche risposta fuori casa e penso che la squadra l’abbia fatto. Non abbiamo permesso al Verona di ripartire sui nostri errori, che sono stati pochi, e abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato. Mi è piaciuto tanto Aebischer, che rientrava dopo tanto tempo e serviva molto a centrocampo. Siamo contenti“.

Ha poi continuato: “Noi perdiamo a Parma dopo una partita giocata diversamente rispetto a Lecce ed Empoli, perché abbiamo avuto il pallino del gioco ma siamo mancati nella finalizzazione. Oggi abbiamo gestito la partita, non abbiamo commmesso errori superficiali e siamo stati concreti. Continuiamo a trovare gol e assist dai subentrati, cosa troppo importante per una squadra di calcio. Siamo tornati sui livelli delle partite con Roma e Torino“.

Italiano: “L’assenza di Odgaard ci è costata qualche punto”

Italiano ha poi parlato dell’autore del primo gol dei suoi, Odgaard, sempre più importante nel ruolo di trequartista: “Lui viene schierato in quella zona perché ha le caratteristiche giuste, è un’ex prima punta e si trova bene in questo ruolo, ma spesso i movimenti sono quelli. Calcia e vede la porta e si smarca bene. La sua mancanza ci è costata qualche punto, non è ancora al 100% ma se torna nella condizione che aveva prima di farsi male può chiudere in crescendo“.

Infine, l’allenatore ha commentato la classifica che vede il Bologna sesto a 50 punti: “Bella, non ero ancora riuscito a vederla dopo il fischio finale. Oggi a noi servivano punti per il nostro obiettivo, perché quelle davanti tengono una velocità tripla rispetto alle altre e tenere il passo non è facile. Con questa vittoria siamo lì, è la terza consecutiva e abbiamo dato continuità. Ci sono ancora 10 partite e 30 punti in palio, è molto lunga ma con questa prestazione abbiamo fatto vedere che siamo presenti“.