Bologna, Italiano: “Prestazione e impegno ci sono stati ma abbiamo fatto fatica”

Le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Parma

Insieme a Venezia e Lazio alle 15:00 di questo sabato di Serie A sono scesi in campo anche il Bologna di Italiano e il nuovo Parma di Chivu.

I rossoblù arrivavano alla gara con cinque risultati utili consecutivi: i pareggi contro Empoli e Lecce e le vittorie contro Monza, Como e Torino.

Alla fine la gara l’ha vinta il Parma con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Bonny e Sohm.

Nella consueta intervista post partita Vincenzo Italiano ha commentato la prova del suo Bologna contro il Parma di Cristian Chivu.

Bologna, l’intervista post partita di Italiano

Vincenzo Italiano ha cominciato l’intervista parlando della gara: “C’è stato sia l’impegno sia l’approccio. Eravamo sicuri che il loro allenatore non avrebbe stravolto troppo dopo 2 anni e mezzo di lavoro. Nel secondo tempo abbiamo fatto poco davanti. Quello che non abbiamo fatto bene è il secondo tempo, abbiamo fatto fatica. C’è una situazione dubbia su Orsolini che stava per spingere il pallone in porta“.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Voglio parlare del rigore. Se c’è uniformità questo è rigore, se il difendente allarga il braccio è rigore ma Beukema viene colpito involontariamente. Se vogliamo uniformità però è giusto fischiarli tutti. Chiamate l’arbitro e risponderà lui alle domande. È stato bravo l’allenatore del Parma che ha tirato subito fuori Cancellieri“.

“Eravamo in pieno dominio e non siamo riusciti a mettere tutta la qualità possibile”: le parole di Italiano

Italiano ha concluso esprimendosi sulle ultime prestazioni in trasferta: “Oggi rispetto alle ultime due trasferte abbiamo fatto molto meglio. Quando non sblocchi la partita poi fai fatica, noi oggi abbiamo concesso il rigore e la ripartenza del secondo gol. Eravamo in pieno dominio e non siamo riusciti a mettere tutta la qualità possibile“.