Italiano: “Una delle partite più belle da quando sono a Bologna”

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dei suoi contro il Celta Vigo

Il Bologna vince contro il Celta Vigo. Allo “Stadio Balaidos” il match è terminato 1 a 2, con i gol segnati da Zaragoza e due volte da Bernardeschi. Al termine del match Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione dei suoi.

L’allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky Sport, ha esordito così: “Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale dopo essere passata in svantaggio dopo uno svarione nostro. Ribaltare questa squadra, creare come abbiamo creato noi e non concedere niente , credo che sia una delle partite più belle da quando sono qui a Bologna. La squadra che abbiamo incontrato veniva da una vittoria contro il Real Madrid ed era in grande fiducia. Oggi i ragazzi, anche con una grandissima emergenza, hanno fatto una grandissima partita. Mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola“.

Italiano ha poi parlato della prestazione di Bernardeschi, autore della doppietta decisiva: “Ieri ho detto che dagli esterni è giusto pretendere qualcosina di più in termini di gol e di concretezza. Non può farlo solo Orsolini, oggi Bernardeschi ha fatto una grandissima partita e gli è stato annullato un gol per un dito. Sono contento per lui, ha inciso e ne sono felice“.

E poi sull’analisi della partita: “Oggi il tiro da fuori era un po’ difficile. Oggi questo tipo di gioco ti consentiva solo di avvolgere, mettere traversoni o entrare nei corridoi. Moro comunque ci ha provato, così come Pobega, con un Celta che temevamo tantissimo per quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Partita bellissima, di grande qualità e grande attenzione. Sono contento anche per la classifica, perché diventa davvero bella“.

Bologna, Italiano: “Le disattenzioni si possono pagare care, dobbiamo stare più attenti”

l’allenatore rossoblù ha poi parlato dell’errore dei suoi sul gol avversario: “Possono accadere queste disattenzioni che poi paghi caro. Ci sono partite dove possiamo concedere di più e la palla non entra, in questo periodo fai un minimo errore e prendi gol. Oggi potevamo essere molto più attenti sulla situazione del gol, ci siamo fatti spostare, non siamo riusciti a rincorrere e non siamo andati sullo scarico dietro. Poi ci sono anche le giocate dei giocatori di qualità, ma in questo periodo stiamo pagando ogni minimo errore, dobbiamo stare molto più attenti“.

Poi ha ribadito la grande prestazione dei suoi esterni: “Fondamentale, sul secondo gol Cambiaghi chiude il campo e intercetta il pallone su situazione di ripartenza. Bravo, perché è entrato benissimo, a differenza di altre partita. Ma non è sempre facile incidere subentrando, oggi è stato bravissimo. Gli attaccanti devono anche cercare di riempire l’area e tirare fuori dei gol. Bernardeschi ha dei gol, anche Rowe che oggi ne ha sbagliato uno. Dobbiamo cercare di ottimizzare e aumentare i numeri“.

Italiano: “Partita preparata in mezz’ora”

Italiano ha poi elogiato ancora una volta i suoi: “I ragazzi sono applicatissimi, abbiamo preparato questa partita in mezz’ora. Domani riposeremo perché arriveremo tardissimo. Sabato prepareremo una partita che si dovrebbe preparare in 7 o 8 allenamenti, contro una squadra fortissima come la Juve. Sono strepitosi e sono maturati moltissimo nel preparare in maniera così veloci le partita. Le coppe sono belle, ti fanno crescere, ma un po’ ti tolgono. Se però riesci a entrare in questa mentalità ci si possono togliere delle soddisfazioni“.

Infine, un’ultima considerazione è stata sugli infortunati: “Mi auguro di recuperare Lucumì, come Skorupski e Immobile. Abbiamo ancora qualche defezione importante, ma proveremo a continuare così e a esprimerci al meglio“.