Bologna, Italiano: “Periodo di sconfitte immeritate. L’espulsione per me non c’è”

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del Bologna contro il Parma: decisivo il gol di Ordonez per i gialloblù

Cade ancora il Bologna, che perde allo Stadio Dall’Ara nella partita contro il Parma. Decisivo il gol di Ordonez al 94′ che regala i 3 punti alla squadra di Cuesta.

Scivola indietro la squadra di Italiano, in 10 dal primo tempo per l’espulsione di Pobega e fermata ripetutamente dalle grandi parate di Corvi.

Nel post partita, l’allenatore del Bologna è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la gara.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Vincenzo Italiano

L’allenatore del Bologna ha esordito: “Oggi l’unica cosa che abbiamo fatto di grave è perdere questa partita. Per me l’espulsione non c’è. Non è un’entrata. Proporre questa prestazione nonostante fossimo in dieci dice tutto. Anche dopo il loro gol abbiamo avuto 3 occasioni. È un periodo dove come commettiamo un errore perdiamo. È un periodo in cui chiunque viene qui prende 3 punti immeritatamente”.

Sul gol subito: “Non riusciamo mai a mettere una pezza a situazioni che possono diventare pericolose. Io quello che avevo visto in diretta e che ho detto ai ragazzi è che dovevamo essere più aggressivi. Mi dispiace per i ragazzi”.

Infine, ha concluso: “Prestazione? Oggi la nostra priorità era fare la prestazione e l’abbiamo fatta. Tranne contro il Milan eravamo in grande crescita. Oggi eravamo tornati quelli che otto mesi fa hanno vinto la Coppa Italia”.