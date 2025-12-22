Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, Italiano: “Queste partite rimangono e ti fanno crescere”

Redazione 22 Dicembre 2025
Bologna, Vincenzo Italiano (imago)

Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli di Conte.

Il Napoli vince la Supercoppa italiana. Gli azzurri portano a casa il secondo trofeo in questo 2025 grazie alla doppietta di David Neres

Al termine della sfida Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Italiano ha esordito così: Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita. Noi abbiamo dato tutto, però dovevamo fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti. Peccato, queste sono partite che rimangono e ti fanno crescere”.

Vincenzo Italiano  ha continuato: Ravaglia ha fatto grandi cose nella partita precedente. Purtroppo è successo questo mezzo infortunio sulla palla del due a zero, ma non cambia. È il primo a tenerci questa sera per la sua bolognesità, per il suo attaccamento a questa maglia. Ha questi colori veramente tatuati addosso“.

Ha proseguito: “Mi dispiace per tutti perché secondo potevamo portarla fino alla fine però ripeto, grande prestazione del nostro avversario. Ne usciamo a testa alta perché arrivare in finale non è mai semplice. Lavoreremo sugli errori per crescere e migliorare. Abbiamo ancora tante competizioni davanti a noi e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Italiano ha poi aggiunto: “Abbiamo veramente fatto il massimo, avevamo di fronte la squadra campione d’Italia dello scorso anno, una squadra ricca di elementi fuori categoria. Abbiamo onorato questa competizione e torniamo a casa con un’esperienza importante, un bagaglio che ci dobbiamo portare dietro, perché questo ci servirà per il futuro”.

Infine ha aggiunto: “Non ho nessun rimpianto perché i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo cercato di iniziare più offensivi possibile per cercare di metterli in difficoltà ma non ci siamo riusciti. Abbiamo forzato tante giocate. ed è questo forse quello che abbiamo sbagliato”.