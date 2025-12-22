Bologna, Vincenzo Italiano (imago)

Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli di Conte.

Il Napoli vince la Supercoppa italiana. Gli azzurri portano a casa il secondo trofeo in questo 2025 grazie alla doppietta di David Neres

Al termine della sfida Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Italiano ha esordito così: “Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita. Noi abbiamo dato tutto, però dovevamo fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti. Peccato, queste sono partite che rimangono e ti fanno crescere”.

Bologna, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha continuato: “Ravaglia ha fatto grandi cose nella partita precedente. Purtroppo è successo questo mezzo infortunio sulla palla del due a zero, ma non cambia. È il primo a tenerci questa sera per la sua bolognesità, per il suo attaccamento a questa maglia. Ha questi colori veramente tatuati addosso“.

Ha proseguito: “Mi dispiace per tutti perché secondo potevamo portarla fino alla fine però ripeto, grande prestazione del nostro avversario. Ne usciamo a testa alta perché arrivare in finale non è mai semplice. Lavoreremo sugli errori per crescere e migliorare. Abbiamo ancora tante competizioni davanti a noi e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Bologna, le parole di Italiano nel post partita

Italiano ha poi aggiunto: “Abbiamo veramente fatto il massimo, avevamo di fronte la squadra campione d’Italia dello scorso anno, una squadra ricca di elementi fuori categoria. Abbiamo onorato questa competizione e torniamo a casa con un’esperienza importante, un bagaglio che ci dobbiamo portare dietro, perché questo ci servirà per il futuro”.

Infine ha aggiunto: “Non ho nessun rimpianto perché i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo cercato di iniziare più offensivi possibile per cercare di metterli in difficoltà ma non ci siamo riusciti. Abbiamo forzato tante giocate. ed è questo forse quello che abbiamo sbagliato”.