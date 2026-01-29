Le parole di Vincenzo Italiano dopo Maccabi Tel Aviv-Bologna, ultimo match della League Phase di UEFA Europa League

Il Bologna batte 3-0 il Maccabi Tel Aviv in campo neutro, a Backa Topola, e chiude la League Phase di UEFA Europa League al decimo posto.

I rossoblù, che hanno vinto grazie alle reti di Rowe, Orsolini e Pobega, affronteranno ora ai playoff una tra Dinamo Zagabria e Brann.

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, al termine del match, ha parlato ai microfoni di SkySport, e ha esordito dicendo: “Abbiamo fatto una partita seria. Volevamo sfruttare le poche chance che avevamo per arrivare ottavi, ma ci abbiamo provato. Arriviamo decimi in un trofeo dove nulla è scontato e dove nessuno specula sul risultato. Tutte le squadre cercano di vincere e giocano a viso aperto. Abbiamo fatto grandi cose: 14 punti in 6 partite dimostrando di poterci stare”.

Sulla partita ha poi ammesso: “Da tempo non facevamo una partita completa. Tutti bene, sia davanti sia dietro, anche Ferguson in quella posizione. Abbiamo dato minuti a Bernardeschi e anche Dallinga ha fatto bene”.

Bologna, le parole di Italiano

“Secondo me nelle ultime cinque abbiamo aggiunto tanto rispetto a quel mese dove non giravamo. Oggi abbiamo dimostrato crescita, e mi auguro che anche in campionato si possa tornare a ottenere dei risultati, perché in un mese abbiamo buttato via tutto quello che avevamo costruito”, ha poi aggiunto l’allenatore.

Su Rowe ha infine concluso: “Bene sia a destra sia a sinistra. Rispetto all’inizio è un giocatore diverso, e penso che abbia nelle corde la possibilità di diventare un trascinatore con gol e assist”.