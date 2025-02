Bologna, Italiano: “Contenti di avere Calabria con noi. Cerchiamo un esterno offensivo”.

Le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna nel post partita

Il Bologna torna a vincere dopo due pareggi e porta la propria striscia di imbattibilità tra campionato e Champions a sette partite consecutive.

Prima De Silvestri, poi Fabbian. I rossoblù stendono un Como mai domo nonostante l’inferiorità numerica dal 38′ del primo tempo per proteste di Alieu Fadera a indirizzo dell’arbitro.

Non senza soffrire, il Bologna porta a casa altri tre punti pochi giorni dopo la definitiva eliminazione dalla Champions League e si porta a 37 punti in campionato. Sesta posizione, dunque, in attesa dei risultati di Milan e Fiorentina.

L’allenatore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio. “La difficoltà oggi era trovare lo stimolo di andare ancora forte, era necessario contro questo Como. Nel primo tempo siamo entrati con grande furore e attenzione. Bravi i miei ragazzi, abbiamo preparato la partita solo a video essendo tornati giovedì pomeriggio. Sono contento“.

Bolona, Italiano: “Avere il pubblico come 12° uomo fa la differenza”

L’allenatore, poi, ha continuato: “Abbiamo messo in pericolo tante partite. Bisogna stare con le antenne dritte fino all’ultimo secondo. Dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare nella gestione della palla. Tra un po’ avremo tempo per approfondire certi discorsi, potendoci allenare con regolarità“.

E ancora, sulla meravigliosa cornice di pubblico che riempie ormai con regolarità il Dall’Ara. “Mi fa piacere vedere gente felice e contenta. Ci trascinano a ogni pallone conquistato con boati e urla. Ho detto ai ragazzi che questo bisogna tenerselo stretto. Avere un 12° uomo fa la differenza“. Poi, sul gruppo che ha trovato: “Sapevo di arrivare in un gruppo che ha grande cultura del lavoro. Confermarsi non è facile, bisogna continuare a lavorare ed essere sul pezzo, c’era una base importante“.

“Calabria può dare ancora tanto. In entrata…”

Infine, anche qualche battuta sul calciomercato, che terminerà il 3 febbraio. “Calabria? Deve togliere il posto a De Silvestri (ride, ndr). È un ragazzo che si aggiungerà a un gruppo già coeso, che lavora forte. Sono convinto con grande voglia ed entusiasmo. Può dare ancora tantissimo anche di esperienza, siamo contenti di averlo con noi“.

E in entrata? “Vedremo nelle ultime ore se trovare un esterno offensivo. Quello che abbiamo in testa con la società è chiaro. Se aggiungiamo qualità in quella zona di campo possiamo sfruttarlo“.