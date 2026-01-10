Bologna, Italiano: “Cambiaghi ha sbagliato, ma per me non è una gomitata”

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la partita contro il Como, valida per la 20a giornata di Serie A

Continua la striscia consecutiva di partite senza vittorie per il Bologna, che a Como pareggia 1-1.

I rossoblù sono passati in vantaggio con Cambiaghi all’inizio del secondo tempo, con lo stesso esterno che ha ricevuto poi un cartellino rosso per condotta violenta. Per il Como gol di Baturina allo scadere.

L’allenatore del Bologna ha parlato ai microfoni di SkySport: “Siamo tornati in parte. Abbiamo avuto qualità, qualche segnale si è visto già con l’Atalanta. Non dobbiamo però commettere l’errore di rimanere in 10, e questo eurogol non ci ha permesso di vincere la partita. Ho visto segnali di risveglio in gran parti della partita e lavoreremo per ritrovare la vittoria”, ha iniziato Italiano.

Ha poi proseguito: “Abbiamo fatto bene, con velocità. Contro il Como devi essere bravo ad accorciare tempo e spazio quando hanno la palla. Ripeto, il segnale che volevamo era quello di rivedere il Bologna, ora dobbiamo continuare a lavorare”.

Le parole dell’allenatore rossoblù

Sul momento ha detto: “La squadra sta bene, e se non ottieni il risultato contro le grandi non sempre si deve cercare un motivo. Dopo la finale di Supercoppa ci siamo un po’ imborghesiti, e oggi siamo tornati. Spesso la testa fa la differenza”.

“Non bisogna dar modo all’arbitro di fare certe valutazioni, anche se per me non è una gomitata. Cambiaghi ha sbagliato e ha già chiesto scusa; mi spiace perché stava dando una grande mano e non commetterà più un errore del genere”, ha aggiunto in conferenza stampa sull’espulsione.