L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano (Imago)

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Brann

Ritrovato il sorriso anche in campionato, dove la vittoria di Torino ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, il Bologna si prepara a fare il proprio esordio nella fase a eliminazione diretta di Europa League.

Dopo aver terminato la League Phase al 10° posto il sorteggio ha accoppiato gli emiliani ai norvegesi del Brann, mettendo la squadra di Italiano subito di fronte a una trasferta tanto impegnativa quanto decisiva.

A pochi minuti dal calcio d’inizio della gara d’andata, proprio l’allenatore Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il campo, come abbiamo visto anche ieri, non è in perfette condizioni. Bisogna adattarsi immediatamente perché diventerà molto difficile e pesante. Vediamo anche come sarà il loro atteggiamento, dobbiamo essere bravi e svegli sulle seconde palle“.

Le considerazioni di Italiano prima del Brann

Ha proseguito parlando dell’attacco: “Su Castro devo dire che c’è Dallinga che ha una caviglia un po’ in disordine, infatti a Torino abbiamo preferito far giocare Odgaard in quella zona. Poi per il resto abbiamo pensato di affrontarli in questo modo perché il campo non è in grandissime condizioni: servirà un po’ più di quantità dal punto di vista degli esterni. Diciamo che abbiamo tante armi anche a partita in corso, vediamo cosa succede“.

Nella parte finale dell’intervista, l’allenatore rossoblù ha dichiarato: “Dobbiamo cercare di dare un senso alla partita di ritorno, cercando di essere molto attenti dietro: niente superficialità. Dobbiamo sfruttare anche le situazioni da gol. Vogliamo cercare di arrivare al ritorno con un risultato che ci possa dare la possibilità di superare il turno“.

Marco Di Vaio (IMAGO)

Di Vaio: “C’è la volontà di ricominciare a fare le cose per bene”

Anche Marco Di Vaio, direttore sportivo rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Andare avanti in Europa è un nostro obiettivo. Abbiamo fatto un girone ottimo. Peccato che non siamo passati direttamente perché abbiamo lasciato qualche punto con rammarico, soprattutto in casa. Sappiamo che è un turno complicato, lo abbiamo visto anche ieri con le squadre italiane. Il campo sicuramente non aiuta, quindi son tutte situazioni di cui dobbiamo tenere conto. Ma la volontà è quella di cercare di andare avanti e passare questo turno“. Sulle condizioni del campo, memore della sua esperienza canadese: “È capitato di giocare in situazioni così nei 3 anni che ho giocato lì”.

Sulla partita della League Phase: “Abbiamo pareggiato 0-0 ma la squadra era in condizioni ottime, soprattutto dal punto di vista mentale. Giocavamo tante partite ma vincevamo spesso. Eravamo in un’ottima posizione di classifica anche in campionato, era un momento molto positivo. Adesso abbiamo attraversato 1 mese e mezzo/2 mesi difficili per tanti motivi. Domenica c’è stata una grande vittoria, ma ci è mancata continuità che deve passare da oggi, dalla prossima partita con l’Udinese, il ritorno… C’è la volontà da parte dei ragazzi di ricominciare a fare le cose per bene, di dare continuità ai risultati e alle prestazioni soprattutto, che è la cosa più importante“.