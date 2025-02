Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna (imago)

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria dei suoi ragazzi contro l’Atalanta

Una serata storica per il Bologna, che battendo 0-1 l’Atalanta ha ottenuto il pass per le semifinali della Coppa Italia per la prima volta dopo 26 anni.

Era dalla stagione 1998/1999 che gli emiliani non andavano così avanti in Coppa, e con il mago degli scontri a eliminazione diretta – Vincenzo Italiano – ci sono riusciti.

Ora i rossoblù attendono solo di capire chi sarà il loro avversario tra Juventus ed Empoli, ma dovranno aspettare il 25 febbraio.

Al termine del match, Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN.

Bologna, le parole di Italiano

Prima di tutto, l’allenatore degli emiliani ha commentato la qualificazione in semifinale: “Oggi il focus era su questa partita, sapevamo che erano 26 anni che il Bologna non arrivava in semifinale. L’abbiamo cercata, ci siamo detti che volevamo fare la storia e ci siamo riusciti. Alla fine siamo stati premiati da Castro, che è entrato con una mentalità incredibile. Passiamo il turno e siamo felici“.

Poi, sulle sostituzioni arrivate in ritardo: “Ero pronto, ma ho detto ai ragazzi di aspettare e vedere i cambi dell’Atalanta prima, per capire cosa potessero cambiare. Appena abbiamo visto come si erano posizionati allora abbiamo deciso di far entrare Castro e gli altri. Se si va in campo con questa voglia di determinare si possono vincere le partite“.

“Arrivare in finale sarebbe fantastico”

Dopo un inizio di stagione complicato, i rossoblù si sono ripresi. Per Italiano il motivo è semplice: “Se qualcosa è resa facile è per il fatto che c’è una grande professionalità, si lavora davvero bene e il gruppo sta iniziando a crescere anno dopo anno. Hanno una grande disponibilità, hanno messo a nostro agio me e il mio staff. Dopo qualche difficoltà iniziale siamo venuti fuori, tutti insieme stiamo ottenendo dei buonissimi risultati”.

Infine, sull’obiettivo finale: “Arrivare di nuovo in finale – dopo esserci stato con la Fiorentina – sarebbe un’esperienza fantastica. Ora aspettiamo la nostra avversaria in semifinale e ci prepareremo, perché ora il nostro obiettivo è quello di arrivare avanti”.

Castro, attaccante del Bologna (Imago)

Le parole di Castro

Al termine del match, anche il mattatore del match Santiago Castro ha parlato ai microfoni di SportMediaset, commuovendosi durante l’intervista: “Tutto questo è per la famiglia, mi mancano molto. Sono contento di aver aiutato la squadra con il gol. La gente è sempre stata con noi, sono molto contento. La Champions è servita per migliorare, siamo tornati a giocare ancora più forte in Italia”.