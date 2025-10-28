Bologna, Italiano dimesso dopo la polmonite: condizioni cliniche buone

Dopo il ricovero per polmonite, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato dimesso dall’ospedale ed è pronto a tornare al lavoro

Buone notizie per il Bologna e Vincenzo Italiano, ricoverato una settimana fa a causa di una polmonite

Come comunicato dallo stesso club rossoblù, l’allenatore è stato dimesso oggi dal Policlinico S. Orsola-Malpighi ed è già pronto per tornare a seguire la squadra domani, mercoledì 29 ottobre.

Di seguito il comunicato del club: “Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club”.

“Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister”.