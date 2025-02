Il Bologna sogna, ma è la miglior stagione di Italiano? Cosa dicono i dati

Vincenzo Italiano fa sognare il Bologna: è la sua miglior stagione in Serie A?

Prima Castro, poi Ndoye. Bologna in estasi proiettato verso la zona Europa, Milan sempre più in difficoltà come dimostra anche lo sfogo di Sergio Conceição nel post partita.

44 punti in 26 partite per la squadra guidata sapientemente da Vincenzo Italiano, che non si pone limiti e continua a sognare in grande nonostante le 5 lunghezze di distanza dalla Juventus, attualmente 4ª in classifica.

Un percorso a tratti mai pronosticato – quello della formazione rossoblù -, che dopo la separazione con Thiago Motta in estate ha perso molti dei suoi protagonisti della stagione 2023/2024. Via Zirkzee, Saelemakers e Calafiori, per citare alcuni nomi.

Per la panchina è stato scelto Vincenzo Italiano. Una decisione che, finora, si è rivelata più azzeccata che mai: eccezion fatta per la prematura eliminazione dalla Champions League, il Bologna si gioca l’Europa che conta ed è già in semifinale di Coppa Italia. Il tutto nonostante un avvio di campionato complicato.

È un Bologna sempre più Italiano: i numeri

Ma come sta andando davvero il Bologna di Vincenzo Italiano? È davvero una stagione da sottolineare per l’allenatore ex Fiorentina? Dati alla mano, si può notare innanzitutto di come questa sia la sua stagione con la posizione più alta in classifica dopo la 26ª giornata. Con 44 punti, infatti, il Bologna si trova in 6ª posizione: +3 sulla Viola 2023/24, +2 sul 2021/22.

A questo punto della stagione, però, in quelle due occasioni la Fiorentina aveva più vittorie (rispettivamente 12 e 13, contro le 11 di quest’anno). Cos’è cambiato, dunque? Da sottolineare principalmente, è la capacità dei rossoblù di non perdere. “Se non puoi vincere, allora pareggia“, direbbe qualcuno. E così le sconfitte sono solamente 4, mentre i pareggi ben 11.

La media punti è (quasi) da Champions

1.69 punti. È questa l’attuale media del Bologna, come testimoniano i 44 punti in 26 giornate. Vittorie su Milan e Atalanta, Inter e Juventus fermate invece sul pari. Con l’Empoli da sfidare in Coppa Italia, in una sfida che ha in palio una finale che saprebbe di storia, gli uomini di Vincenzo Italiano ci credono più che mai.

Per l’allenatore si tratta, almeno fino a questo momento, della sua miglior stagione per media punti. Seconda il 2021/2022 con 1,63 dopo la 38ª giornata. Numeri che incoraggiano ulteriormente i tifosi, che continuano a sostenere il Bologna verso un finale di campionato più esaltante che mai.