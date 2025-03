Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Bologna

Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie A con la 30ª giornata di campionato.

Ad aprire la giornata sarò il Bologna di Vincenzo Italiano, che scenderà in campo alle 15.00 in trasferta allo stadio “Pier Luigi Penzo” contro il Venezia di Eusebio.

Una sfida tutt’altro che da sottovalutare per il club rossoblù, che va alla ricerca della qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo.

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match.

Bologna, Italiano: “Castro deve smaltire una contusione”

L’allenatore del Bologna ha esordito così ai microfoni: “Veniamo da un’ottima vittoria ma contro il Venezia sarà difficile, dovremo essere ben preparati dal punto di vista mentale. Tutti hanno fame per il proprio obiettivo. Il nostro carattere è venuto fuori dopo la rimonta contro il Dortmund. Con quella vittoria abbiamo cavalcato l’onda dell’entusiasmo che c’è in città e si è innalzata la nostra consapevolezza. Da lì è venuta fuori quella marcia in più. I cambiamenti sono sempre un po’ traumatici ma dopo qualche pareggio abbiamo trovato la strada giusta“.

Vincenzo Italiano, poi, ha continuato sugli infortunati: “Castro ha preso una botta al piede e deve smaltire questa contusione. Lykogiannis ha preso una botta alla caviglia e quindi non sarà con noi. Nemmeno De Silvestri, che ha la febbre“.

Le parole dell’allenatore

Italiano ha poi detto: “Dallinga ha avuto una settimana in più per prepararsi e sarà della partita per giocarsi le sue possibilità. Una possibile alternativa può essere Odgaard, ma Dallinga ha tanta voglia di dimostrare. Castro si è tolto la maglia di proposito? Ha fatto gol e non ci ha pensato e comunque non ci sarebbe stato per questa botta. È giovane e deve imparare a evirare questo tipo di contusioni al piede“.

Per concludere: “Le parole di Orsolini? Spero siano arrivate dal cuore, sta facendo bene e l’ho ringraziato. Mi spiace per l’esonero di Motta, ci saranno altri momenti in cui potrà dimostrare il suo valore come fatto qui a Bologna“.