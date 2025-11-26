Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano nella conferenza stampa prima della gara di Europa League contro il Red Bull Salisburgo

Tra le formazioni più in forma in Italia e in Europa c’è il Bologna di Vincenzo Italiano.

I rossoblù sono quinti in campionato a sole tre distanze dal primo posto e in tutte le competizioni non perdono dal 25 settembre, dalla sconfitta subita contro l’Aston Villa in Europa League.

Competizione, quella europea, che vede Castro e compagni occupare il 24esimo posto nel super girone con 5 punti conquistati in 4 uscite.

Prossimo avversario gli austriaci del Red Bull Salisburgo, avversario che l’allenatore del Bologna ha presentato nella consueta conferenza stampa pre partita.

Bologna, le parole in conferenza stampa di Italiano in vista del Salisburgo

Vincenzo Italiano ha iniziato presentando la gara: “Non si conoscono mai davvero gli avversari finché non li affronti sul campo. Li abbiamo analizzati in video: sono giovani, forti e molto tecnici. Il nostro obiettivo resta la qualificazione, e per raggiungerlo dobbiamo conquistare il massimo dei punti possibili nelle partite casalinghe, sostenuti dal nostro pubblico. Non sappiamo quanti punti serviranno, ma è fondamentale entrare in campo con la massima attenzione e concentrazione”.

Per parlare poi dei suoi giocatori: “Castro e Dallinga? Si devono adattare alle richieste della partita. Thijs è bravo a buttarsi tra i centrali e ad attaccare la profondità, Santi a coprire la palla e orientarsi, perché senza palla è un grande lottatore. Dominguez in lista? Abbiamo atteso fino all’ultimo per valutare chi degli infortunati fosse disponibile. Con il ritorno di Holm, abbiamo scelto Dominguez invece di De Silvestri, che era l’alternativa. Credo che affidarsi solo a Orsolini e Bernardeschi sugli esterni non sia sufficiente, quindi abbiamo deciso di inserire un’opzione in più”.

Poi, ha continuato: “Il Salisburgo si qualifica alle coppe da vent’anni e ha grande esperienza. Anche noi vogliamo continuare a giocare a questo livello per qualche anno: è il sogno del presidente e di tutta la società. L’obiettivo è lottare per restare nelle posizioni di classifica che ci permettano di partecipare nuovamente alle coppe nelle prossime stagioni”.

Tra Serie A ed Europa

L’allenatore ha poi aggiunto: “Vogliamo sempre dare il massimo per superare i momenti difficili. La classifica è positiva e stiamo ottenendo prestazioni e risultati di livello, ma ogni partita va archiviata per ricominciare da zero. Se le squadre riflettono gli allenatori, i giocatori resteranno umili: arriveranno anche i periodi di crisi, e allora non dovremo perdere le nostre certezze”.

Per concludere ai microfoni di Sky Sport con: “Il Bologna tra l’anno scorso e queste partite secondo le risposte che abbiamo avuto è in crescita. Sta aumentando la presenza in questi campi. Potevamo sfruttare meglio le due partite in casa, ma abbiamo ancora delle opportunità. Essere in alto in campionato è appagante, poi ovviamente quando sei in tutte le competizioni vuoi andare avanti in tutto”.