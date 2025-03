Bologna, Italiano: “La Lazio è un avversario di grande livello”

La conferenza stampa e le parole in vista della Lazio dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano

Si avvicina Bologna-Lazio, gara importantissima per la classifica del nostro campionato.

Le due squadre si trovano infatti rispettivamente al 6° e al 5° posto in Serie A, e sono ognuna in corsa per l’obiettivo Europa.

L’allenatore dei rossoblù Vincenzo Italiano ha preso la parola nella consueta conferenza stampa pre-gara, presentand la sfida con i biancocelesti.

Di seguito, le sue dichiarazioni

Bologna, la conferenza di Italiano in vista della Lazio

L’allenatore rossoblù ha iniziato così la sua conferenza: “Serve concentrazione per domani, l’avversario è di grande livello. Domani altra partita da affrontare con la massima qualità e attenzione. All’andata ci ha messo in difficoltà, noi ci abbiamo messo del nostro. Era forte allora e lo è adesso ma noi in casa sappiamo farci valere. È stata la prima settimana con tutti i giocatori a disposizione, tutti i 24 di movimento. Dobbiamo alzare comunque il livello della qualità, del furore agonistico, mantenere forza sulle palle inattive dovremo farci trovare pronti”.

Ha poi continuato: “Dopo Parma abbiamo reagito, dobbiamo cercare crescita in questi due mesi che mancano, migliorare tutto quello che è migliorabile. Domani un altro test importante contro una delle squadre più veloci e tecniche in Italia e proveremo a farci trovare pronti”.

“Obiettivo Champions? Il bersaglio da colpire è sempre il massimo”: Italiano alla vigilia della Lazio

Sul possibile obiettivo Champions: “Il bersaglio che devi cercare di colpire è sempre il massimo. Abbiamo fatto una bella rincorsa dall’inizio, ci vorrà uno sforzo importante per rimanere là davanti. Tutti insieme si può riuscire a restare con quelle squadre in classifica, anche se vanno tutte a grande felicità. Io voglio la prestazione, senza quella fai fatica, sennò è difficile rimanere in scia.

Ha poi concluso: “Noi cercheremo di fare il massimo, l’obiettivo è cerare di rimanere in Europa, ovvio che sarebbe fantastico raggiungere la massima posta in palio. Queste 12 partite le dobbiamo affrontare al massimo di quello che possiamo”.