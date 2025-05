Bologna, Italiano: “Contro la Juve ci giochiamo l’Europa. Ndoye out, torna Ferguson”

Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida del Dall’Ara contro la Juventus.

Nel 35^ turno di campionato, il Bologna affronterà la Juventus di Igor Tudor. I rossoblù allenati da Vincenzo Italiano sono in corsa per un posto in Champions League.

Per Orsolini e compagni il prossimo match sarà importante in ottica qualificazione alla massima competizione europea. La Juve, infatti, occupa il quarto posto in classifica (l’ultimo valido per l’approdo alla prossima Champions) e i bianconeri sono i principali rivali dei rossoblù, con gli emiliani quinti a meno uno dai prossimi avversari.

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida di Serie A.

Di seguito le parole dell’allenatore del Bologna.

Bologna, le parole di Italiano

LE AMBIZIONI– “Proveremo a fare la storia anche domani. La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto prestazioni importanti. In casa nostra però dobbiamo far valere la nostra forza perché qui abbiamo dati del filo da torcere a tutti. Lo faremo consapevoli delle qualità dell’avversario e sapendo che ci giochiamo l’Europa“.

GLI ASSENTI – “Domani potrebbe essere una giornata importante ma 12 punti possono voler dire ancora tantissimo e credo che qui ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata. Quella di domani è quindi una tappa importante in questo rush finale. Noi vogliamo evitare di mandare giù qualche rospo amaro: ci siamo preparati bene per andarcela a giocare. I ragazzi stanno bene, tranne Ndoye, Holm e Pedrola. I primi due li recupereremo presto mentre dispiace per Pedrola. Sono convinto, però, che domani faremo prestazione ma non finisce qui per me”

CAMBIAGHI POSSIBILE TITOLARE – “Su Cambiaghi penso che quando si rientra da un infortunio come il suo, momenti di alti e bassi sono normali. Anche lui sta subendo tutto questo e non è perché è più specializzato a rompere la partita a gara in corso, quanto perché viene da un infortunio importante. Domani vedremo come stiamo: faremo il punto domattina e scioglieremo gli ultimi dubbi. Cercheremo di partire con l’11 migliore per mettere in difficoltà la Juve. Sicuramente i subentrati ci stanno dando tantissimo”

UN PARERE SULLA JUVE – “Ho battuto la Juve sia da calciatore che da allenatore. La Juve è da quando sono nato che primeggia, che è una delle squadre più forti d’Europa. Ho vissuto tante Juventus, dalla gestione Lippi a tutte le altre. E’ una squadra sempre difficile da affrontare, soprattutto in casa loro ma è normale che sia così. Anche quest’anno hanno investito tanto e sono sempre lì a lottare“.

LOTTARE FINO ALLA FINE – “Ai ragazzi ho detto che non dobbiamo staccare la spina perché ormai manca poco e con tutto quello che ci stiamo giocando dobbiamo dare tutti qualcosina in più. Fino ad adesso siamo stati bravissimi a ottenere tante soddisfazioni e a entrare nella storia sotto tanti aspetti. Da quando ho conosciuto questa squadra ho capito che quando c’è da fare i seri, qui si attacca la spina e sono convinto che sarà così anche domani“.

“Castro è in miglioramento, Ferguson è completamente guarito”

LE CONDIZIONI DI CASTRO, FERGUSON E DALLINGA – “Castro da ieri sta molto meglio, non al 100% ma è più libero, più sciolto e l’ho visto molto bene. Arriva da un periodo lungo in cui non ha giocato partite intere, quindi non sarà al top della sua condizione però il dolore al piede è migliorato. Ferguson l’ho visto bene, questa settimana ha spinto ed è guarito al 100%. Dallinga per me si sta muovendo bene, e parlo rispetto a quando è arrivato all’inizio dell’anno, con e senza palla. In campionato sta faticando più che in coppa ma l’importante è che si lavori per la squadra, e lui lo sta facendo. Non soffermiamoci solo sulla fase realizzativa di un attaccante: lui ora sta dando tanto alla squadra. Dallinga e Castro sono i nostri numeri 9: Santiago sta tornando e Dallinga sta migliorando“.

