Bologna, Italiano: “Domínguez rimarrà con noi. Abbiamo un bellissimo rapporto”

Il Bologna ospita il Celtic in Europa League. Alla vigilia della sfida, l’allenatore rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni

Il Bologna fissa l’obiettivo: vincere le ultime due gare della League Phase di Europa League per continuare a sognare. Domani, 22 gennaio alle ore 18:45, i rossoblù scenderanno in campo al “Dall’Ara” contro il Celtic.

Orsolini e compagni sono reduci da 2 successi consecutivi nella competizione. Il Bologna ha vinto contro il Salisburgo (4-1) e il Celta Vigo (1-2), successi fondamentali per la squadra di Italiano che, prima delle due vittorie di fila, aveva raccolto appena 5 punti in 4 gare.

Alla vigilia della partita, Vincenzo Italiano ha fatto il punto sulla sua squadra e sui prossimi avversari. L’allenatore del Bologna ha esordito dicendo: “Domani dobbiamo pensare solo alla partita, senza altri aspetti che potranno condizionare la nostra prestazione. Dobbiamo fare punti per ambire a qualcosa di importante, come i primi 8 posti oppure i playoff. L’ultima gara ci ha visti protagonisti di una prestazione importante e forse domani avremo ancora di più gli occhi della tigre perché potremo ipotecare qualcosa di importante“.

Italiano ha proseguito parlando degli avversari: “Il Celtic non sta attraversando un bel momento, ma abbiamo visto le immagini e se non la affronteremo con la massima concentrazione ci potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che domani potremo mettere in campo ciò che abbiamo preparato. Giocano con un 4-3-3 simile alla Fiorentina, con due interni che sanno riempire l’area di rigore“.

Italiano: “Domani torna Skorupski”

Vincenzo Italiano sul portiere titolare: “Domani torna Lukasz. Avevo già parlato con lui: era venuto a Verona per assaggiare il clima partita, poi ho preferito dargli qualche allenamento in più, ma da domani tornerà lui tra i pali“.

Sull’arrivo di Sohm e l’addio di Fabbian: “Hanno caratteristiche simili. Nei tre ruoli di centrocampo, Sohm ha sempre lavorato bene, sa riempire l’area, sa inserirsi da dietro, ha grande passo in conduzione e ha la stoccata. Ne approfitto per salutare Giovanni e fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura“. Sul ruolo di prima punta: “Domani gioca Dallinga. Mi auguro che riesca a fare una grande gara, perché nell’ultimo periodo ha avuto alti e bassi. Oggi l’ho visto bene, sono fiducioso. È un bravo ragazzo, si allena bene e spero domani possa trascinarci“.

Italiano sulle condizioni di Bernardeschi e Dominguez

Sulle condizioni di Bernardeschi “Da venerdì tornerà in gruppo e ne sono molto contento. Mi auguro non abbia perso la condizione che lo stava portando quasi al top. Penso che a Genova sarà convocato“.

Italiano ha concluso la conferenza stampa parlando del futuro di Benjamín Domínguez, seguito dal Mallorca: “Dominguez rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall’inizio o da subentrato“.