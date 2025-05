Bologna, Ndoye: “Abbiamo vinto per noi e i tifosi; Castro: “Ora puntiamo alla Champions”

Il Bologna di Vincenzo Italiano vince la Coppa Italia contro il Milan ed entra nella storia: ecco tutte le dichiarazioni dei protagonisti

Vittoria storica per il Bologna, che batte il Milan nella finale di Roma grazie al gol di Ndoye alza la terza Coppa Italia della sua storia

Al termine della partita dello Stadio Olimpico di Roma, i calciatori rossoblù hanno parlato ai microfoni di SportMediaset.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti durante i festeggiamenti.

Ndoye, autore del gol vittoria, ha dichiarato: “Oggi è incredibile. Vedere tutti i nostri tifosi in questo stadio felici. È stata una partita dura ma abbiamo vinto per noi, per la città e per i tifosi. Abbiamo fatto tutto in questa partita: abbiamo fatto gol al momento giusto e poi abbiamo lavorato come una vera squadra“.

Castro: “Ho lavorato tanto per tornare. Mi sono fatto male in un momento importante della stagione e ho fatto di tutto per esserci. Grazie davvero a tutti. Penso che quando abbiamo iniziato la stagione, pochi credevano potessimo arrivare qui. Con lo staff siamo molto contenti. Ora puntiamo ad arrivare in Champions League. Un saluto a tutto il gruppo anche a chi è andato via a gennaio. Grazie Vincenzo Italiano“.