Bologna, Di Vaio: “Qualificarsi con un turno d’anticipo non era scontato. Mercato? Saremo attenti”

Marco Di Vaio (IMAGO)

Le parole del direttore sportivo Marco Di Vaio prima del match di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e il Bologna

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Genoa, il Bologna vuole subito rialzarsi. Nel match di questa sera, giovedì 29 gennaio, i rossoblù affronteranno il Maccabi Tel Aviv.

Ultimo turno di League Phase di Europa League per la squadra di Italiano che ha già raggiunto la qualificazione ai playoff nello scorso turno.

Il direttore sportivo Di Vaio ha parlato così nel prepartita: “Le insidie sono sempre dietro l’angolo, sarebbe sbagliato affrontarli nella maniera sbagliata, nessuna partita è scontata in Europa. Abbiamo bisogno di vincere per il morale”.

Di Vaio ha parlato anche di mercato: “Cosa può servire? Con Sohm-Fabbian abbiamo fatto uno scambio ruolo per ruolo, non abbiamo necessità numerica, siamo concentrati in questa partita e poi saremmo attenti negli ultimi giorni di mercato. Dallinga? Tanti cercano punte ma non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale. In Europa League abbiamo fatto un bel campionato, molte squadre che abbiamo affrontato sono passate, 2 addirittura nelle prime 8, aver raggiunto la qualificazione con un turno di anticipo non era scontato. La coppa Italia ce la vogliamo giocare al massimo, in campionato abbiamo perso qualcosa per distrazioni e errori individuali, la partita di stasera ci può dare sensazioni positive per il mese di febbraio viste le molte sfide”.