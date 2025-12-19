Bologna-Inter: fallo di mano di Bisseck e rigore assegnato all’OFR
Episodio importante al minuto 31 di Bologna-Inter: Bisseck tocca il pallone con la mano in area di rigore
Durante il primo tempo della seconda semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, al minuto 31 c’è stato un episodio nell’area di rigore dei nerazzurri.
Bisseck con un intervento scomposto ha toccato il pallone con la mano scatenando le proteste dei giocatori del Bologna.
Dopo un lungo check, l’arbitro Chiffi è stato richiamato dal Var. Questa la sua decisione: “A seguito di revisione, il calciatore numero 31 dell’Inter commette un fallo di mano in area di rigore, decisione finale: calcio di rigore.”
Orsolini ha poi trasformato il rigore e riportato la partita in parità.