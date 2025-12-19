Bologna-Inter, rigore per i nerazzurri tolto all’OFR: le immagini
Altro episodio controverso durante Bologna-Inter: rigore tolto all’OFR dopo un lungo check
Ancora un episodio che probabilmente farà discutere. Durante il minuto 58 di Bologna-Inter, Bonny è caduto in area di rigore dopo un contatto con Heggem.
Dopo un lungo check, Chiffi è stato chiamato nuovamente dal VAR per rivedere il contatto.
Di seguito la decisione finale: “A seguito di revisione il calciatore numero 14 dell’Inter non subisce alcun fallo, decisione finale: revoca del calcio di rigore.”
Rigore dunque revocato e risultato che resta sull’1-1.