Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Bologna e Inter, valida per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana.

Bologna e Inter si giocano l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. L’altra squadra che si giocherà la vittoria è già nota e si tratta del Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri hanno battuto per 2-0 il Milan grazie alle reti di Neres e Højlund e aspettano di conoscere quale sarà l’avversario.

Da una parte i nerazzurri, al primo posto in campionato, dall’altra i rossoblù reduci dalla sconfitta contro la Juventus.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Rowe, Tomašević, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, B. Domínguez, Vitík, I. Sulemana, Fabbian.

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Sommer, Taho, Sučić, Lautaro Martínez, Frattesi, Diouf, Çalhanoğlu, Akanji, Carlos Augusto, Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski, Pio Esposito.

Dove vederla in TV

Il match tra Bologna e Inter, valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, è in programma alle ore 20:00 di venerdì 19 dicembre 2025 al King Saud University Stadium di Riyadh.

La sfida sarà visibile in diretta su Italia 1 e Infinity+.