Italiano, allenatore Bologna (IMAGO)

L’allenatore e il club rossoblù si ritroveranno in mattinata per quello che può essere l’incontro decisivo

9.00 – Giornata decisiva in casa Bologna per capire se Vincenzo Italiano continuerà a guidare i rossoblù anche nella prossima stagione. Nella mattinata di oggi è previsto un incontro per trovare una quadra sul rinnovo. In caso di mancata chiusura, il Milan può tornare forte su di lui.

Le ultime

Continuano i discorsi tra il Bologna e Vincenzo Italiano per parlare del futuro.

Da ambo le parti c’è la volontà di continuare insieme, e oggi è in programma un nuovo incontro per capire se ci sono margini per trovare un accordo sul rinnovo di contratto.

In caso di mancato accordo potrebbero aprirsi nuovi scenari riguardanti il futuro dell’ex Fiorentina, su cui è forte il pressing del Milan.

Anche l’Inter intanto è alla finestra, ma sarebbe uno scenario in caso di un eventuale addio di Inzaghi. In ogni caso mi sa che se ne parlerebbe solamente dopo la finale di Champions League, e i nerazzurri non si sono ancora mossi.

Il Milan insiste

Intanto, il Milan continua a insistere per convincere l’attuale allenatore del Bologna. Tare si è già mosso in questo senso, presentandogli un’offerta pari a 4 milioni di euro a stagione.

L’altra pista che i rossoneri stanno percorrendo per il prossimo allenatore è quella che porta a Massimiliano Allegri. Contatti sempre vivi anche ieri (27 maggio) con l’allenatore livornese, ma la concorrenza c’è (su di lui si è mosso prima il Napoli).