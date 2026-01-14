Bologna, in dirittura d’arrivo Helland dal Brann
È in arrivo il primo colpo del Bologna: in dirittura l’acquisto di Eivind Helland, difensore norvegese del Brann
Il Bologna è vicino a chiudere il primo colpo in questa sessione di calciomercato.
L’arrivo di Helland, difensore norvegese del Brann, è infatti in dirittura a titolo definitivo per 6 milioni di euro.
Classe 2005, il centrale ha affrontato proprio i rossoblù in Europa League in questa stagione nel match terminato 0-0.
La squadra di Italiano è quindi molto vicina a rinforzare il reparto difensivo, che in questa stagione è stato vittima di numerosi infortuni.